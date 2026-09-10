Shell cède sa participation dans RISEC à Constellation pour 715 millions de dollars et acquiert Hunlock Creek

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(Ajout d'informations dans les paragraphes 3 à 5)

La filiale nord-américaine de Shell,

SHEL.L , a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder ses participations dans RISEC Holdings à Constellation Energy

CEG.O pour un montant de 715 millions de dollars, dans le cadre de ses efforts continus de gestion de portefeuille sur le marché américain de l’électricité.

Par ailleurs, le géant britannique du pétrole et du gaz va également acquérir 100 % du capital de Hunlock Creek Generating, qui détient une capacité de production d'électricité au gaz naturel de 169 MW en Pennsylvanie.

« Nous investissons de manière sélective dans des actifs qui renforcent notre position sur le marché et créent de la valeur, tout en restant prêts à réaliser cette valeur lorsque les conditions du marché offrent des opportunités intéressantes », a déclaré Andrew Smith, président de la division Trading & Supply de Shell.

RISEC est propriétaire du Rhode Island State Energy Center, une centrale électrique à cycle combiné à turbines à gaz de 609 MW composée de deux unités, qui dessert le marché de l’électricité de la Nouvelle-Angleterre.

Ces deux transactions sont soumises à l’approbation des autorités réglementaires et devraient être finalisées au cours du premier trimestre 2027.