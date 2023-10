Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: cède sa participation dans Masela PSC en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - Shell annonce que sa filiale Shell Upstream Overseas Services Limited (' SUOS '), a finalisé la vente de sa participation de 35 % dans le contrat indonésien de partage de production Masela (' Masela PSC ') aux sociétés indonésiennes PT Pertamina Hulu Energi et PETRONAS Masela Sdn Bhd (' Petronas Masela ').



La vente comprend notamment le projet gazier Abadi.

La finalisation de la vente fait suite à l'approbation réglementaire du ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales pour le transfert de la participation de SUOS à PT Pertamina Hulu Energi Masela et Petronas Masela.



Ce désinvestissement est conforme à l'accent mis par Shell sur une allocation disciplinée du capital.





