Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: BPA ajusté en repli de 13% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - Shell fait état d'un bénéfice ajusté de 7,7 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, en recul de 20% par rapport au 1er trimestre 2023 mais supérieur aux attentes du consensus.



Selon Shell, ce chiffre illustre la 'solide performance opérationnelle dans l'ensemble de l'entreprise'.



Le BPA ajusté ressort à 1,20$ contre 1,39$ il y a douze mois (soit -13%).



L'EBITDA ajusté ressort quant à lui à 18,7 Mds$, contre 21,4 Mds$ un an plus tôt.



La production totale de Shell est restée globalement stable à 2,91 millions de barils équivalent pétrole par jour.



Shell annonce par ailleurs le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars au cours des trois prochains mois.





Valeurs associées SHELL LSE +1.15%