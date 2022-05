Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: bénéfice en forte hausse, le cash flow séduit information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 10:31









(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell a annoncé jeudi avoir pratiquement triplé son bénéfice au cours du premier trimestre, une performance supérieure aux attentes du marché.



Le bénéfice net du premier trimestre, sur une base ajustée, a dépassé 9,1 milliards de dollars, contre 3,2 milliards un an plus tôt, là où les analystes prévoyaient un résultat de l'ordre de 8,7 milliards.



Comme bon nombre de ses concurrents, Shell a profité de l'envolée des cours de l'énergie, qui se sont fortement redressé ces derniers mois.



Son 'cash flow' opérationnel est ainsi remonté à 14,8 milliards de dollars, contre 9,3 milliards un an plus tôt.



'Le fait est que Shell continue de générer un cash flow opérationnel et un flux de trésorerie libre ('free cash flow') bien supérieurs à ceux de ses comparables', constatent ce matin les analystes de RBC.



En excluant les mouvements au niveau du fonds de roulement, le cash flow opérationnel du groupe a atteint 22 milliards de dollars à l'issue du premier trimestre, contre 13,7 milliards chez ExxonMobil, neuf milliards chez Chevron ou 11,6 milliards chez TotalEnergies, fait remarquer RBC.



Ces solides performances vont d'ailleurs permettre au groupe énergétique de lancer la seconde tranche de son programme de rachats d'actions de 8,5 millaires de dollars, actuellement en cours d'exécution.



Suite à cette publication, le titre Shell grimpait de 3,3% à la Bourse de Londres jeudi matin, alors que le FTSE 100 avançait de 1,2% au même moment.





Valeurs associées SHELL LSE +2.72%