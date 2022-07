Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Shell: bâtit une usine d'hydrogène renouvelable à Rotterdam information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 10:20

(CercleFinance.com) - Shell annonce ce matin que ses filiales Shell Nederland B.V. et Shell Overseas Investments B.V., ont pris une décision finale d'investissement afin de bâtir Holland Hydrogen I, la plus grande usine d'hydrogène renouvelable d'Europe, dont la mise en service est prévue à l'horizon 2025.



L'électrolyseur de 200 MW sera construit sur le Tweede Maasvlakte - une extension du port de Rotterdam - et produira jusqu'à 60 000 kilogrammes d'hydrogène renouvelable par jour.



L'énergie renouvelable pour l'électrolyseur proviendra du parc éolien offshore Hollandse Kust (noord), qui appartient en partie à Shell.



L'hydrogène renouvelable produit alimentera le Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, permettant ainsi de décarboner partiellement la production d'essence, de diesel et carburéacteur.



L'ambition de Shell est de contribuer à la construction d'une économie mondiale de l'hydrogène en développant des opportunités dans la production, le stockage, le transport et la livraison d'hydrogène aux clients finaux.