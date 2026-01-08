Shell avertit d'une perte dans son activité de produits chimiques et de produits, et d'une faiblesse de ses activités commerciales

Shell déclare que les résultats du commerce du pétrole sont "nettement" inférieurs à ceux du troisième trimestre

Les prévisions de production de GNL ont été resserrées mais restent dans les limites des prévisions

La marge de raffinage devrait atteindre 14 dollars le baril au 4e trimestre, contre 12 dollars au 3e trimestre

Les perspectives pourraient peser sur les estimations de bénéfices, selon un analyste

Shell SHEL.L s'attend à une perte dans ses activités chimiques et de produits au quatrième trimestre, en partie à cause de résultats commerciaux "nettement inférieurs", a déclaré le géant de l'énergie dans une mise à jour commerciale jeudi.

Dans le même temps, il a maintenu ses prévisions de production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié dans les limites de ses prévisions précédentes.

En plus de l'impact des mauvais résultats commerciaux, Shell a déclaré que les bénéfices de son segment des produits chimiques et des produits dérivés seraient tirés vers le bas par les marges des produits chimiques, qui seraient tombées à 140 dollars la tonne métrique, contre 160 dollars au troisième trimestre, ainsi que par un ajustement fiscal.

Les grandes entreprises énergétiques ne divulguent généralement pas les résultats détaillés de leurs divisions commerciales, arguant que la publication de tels détails réduirait leur avantage concurrentiel.

La dernière perte trimestrielle de l'activité produits chimiques et de produits de Shell remonte aux trois derniers mois de 2024.

LES ANALYSTES PRÉVOIENT UNE BAISSE DES ESTIMATIONS DE BÉNÉFICES

Les analystes de RBC ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les perspectives révisées pèsent sur les estimations de bénéfices et ont prédit que Shell dépasserait son ratio de distribution aux actionnaires ciblé de 40 à 50 % du flux de trésorerie d'exploitation sur 12 mois. Ce ratio s'élevait à 48 % au dernier trimestre.

"La question est de savoir si le conseil d'administration et l'équipe de direction sont prêts à regarder au-delà d'un trimestre particulièrement faible et à maintenir la ligne de rachat à 3,5 milliards de dollars, compte tenu d'un bilan solide", a déclaré RBC.

Les actions de Shell ont chuté de 1,7 % à 0814 GMT, sous-performant le secteur européen de l'énergie plus large

.SXEP. qui a plongé de 0,9 %.

LA PRODUCTION DEVRAIT RESTER DANS LA FOURCHETTE PRÉCÉDENTE

Au quatrième trimestre, la production en amont axée sur le pétrole devrait rester dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 1,84 million de barils équivalent pétrole par jour et 1,94 million de barils équivalent pétrole par jour, a déclaré Shell. Au troisième trimestre, la production s'est élevée à 1,83 million de barils équivalent pétrole par jour.

La production intégrée de gaz devrait également se situer dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 930 000 et 970 000 boed, a ajouté la société. La société a produit 934 000 boeds au troisième trimestre.

Shell prévoit de liquéfier entre 7,5 et 7,9 millions de tonnes de GNL, ce qui correspond aux prévisions précédentes de 7,4 à 8 millions de tonnes.

Shell prévoit que sa marge de raffinage indicative passera à 14 dollars le baril au quatrième trimestre, contre 12 dollars au trimestre précédent.