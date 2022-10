Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: augmente son dividende après un solide trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 10:14









(CercleFinance.com) - Shell a publié jeudi un bénéfice en forte hausse et meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, grâce notamment à ses solides activités dans l'amont.



La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise a fait état ce matin d'un bénéfice net ajusté de 9,45 milliards de dollars pour la période juillet-septembre, contre 4,13 milliards un an plus tôt.



Ses activités d'amont, dont le bénéfice a atteint 5,9 milliards de dollars contre un consensus de 4,2 milliards, ont largement contribué à la hausse globale du résultat.



Le groupe énergétique a par ailleurs annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de quatre milliards de dollars, ainsi qu'une augmentation de 15% de son dividende trimestriel.



'C'est bien au-delà de ce que nous espérions (+8%) et cela devrait être bien perçu par les investisseurs', commencent ce matin les analystes de RBC dans une note de réaction.



Le titre Shell gagne actuellement 4% à la Bourse de Londres, signant la plus forte hausse d'un indice FTSE 100, qui avance de 0,3% au même moment.





Valeurs associées SHELL LSE +2.94%