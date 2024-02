Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: anticipe +50% de demande mondiale de GNL d'ici 2040 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Shell indique que ses prévisions laissent entrevoir une hausse de plus de 50% de la demande mondiale de gaz naturel liquéfié (GNL) d'ici à 2040.



La demande sera notamment tirée par la transition industrielle du charbon vers le gaz en Chine et par le développement des économies du Sud et Sud-Est asiatique.



Shell rappelle que le commerce mondial de GNL a atteint 404 millions de tonnes en 2023, contre 397 millions de tonnes en 2022, et qu'elle devrait atteindre entre 625 et 685 millions de tonnes par an en 2040, selon les dernières estimations du secteur.







