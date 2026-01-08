Shell annonce une perte dans son unité de produits chimiques et de produits dérivés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Shell déclare que les résultats du commerce du pétrole sont "nettement" inférieurs à ceux du troisième trimestre

*

Les prévisions de production de GNL ont été resserrées mais restent conformes aux prévisions

*

La marge de raffinage devrait passer à 14 dollars le baril au quatrième trimestre, contre 12 dollars au troisième trimestre

(Ajout de détails sur l'activité des produits chimiques et des produits dérivés, et sur la production de pétrole et de gaz dans les paragraphes 2 à 5) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L s'attend à une perte dans son secteur des produits chimiques et des produits dérivés au quatrième trimestre, a-t-elle déclaré dans une mise à jour commerciale jeudi, bien qu'elle ait maintenu ses prévisions de production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié dans les limites de ses prévisions antérieures.

La société a déclaré que les bénéfices de son segment des produits chimiques et des produits dérivés seront tirés vers le bas par les marges des produits chimiques, qui devraient tomber à 140 dollars la tonne métrique, contre 160 dollars au troisième trimestre, ainsi que par un ajustement fiscal et des résultats commerciaux "nettement inférieurs".

Les grandes entreprises énergétiques ne divulguent généralement pas les résultats détaillés de leurs divisions commerciales, arguant que la publication de tels détails réduirait leur avantage concurrentiel.

La dernière perte trimestrielle de la division des produits chimiques et des produits dérivés de Shell remonte aux trois derniers mois de 2024.

La production en amont du quatrième trimestre, axée sur le pétrole, devrait rester dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 1,84 million de barils équivalent pétrole par jour et 1,94 million de barils équivalent pétrole par jour, a indiqué la société. Au troisième trimestre, elle a produit 1,83 million de barils équivalent pétrole par jour.

La production intégrée de gaz devrait également se situer dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 930 000 et 970 000 boeds, a indiqué la société. Elle a produit 934 000 boeds au troisième trimestre.

Shell prévoit de liquéfier entre 7,5 millions de tonnes et 7,9 millions de tonnes de GNL, une fourchette légèrement resserrée qui est restée dans les limites des prévisions précédentes de 7,4 millions à 8 millions de tonnes.

Elle prévoit que sa marge de raffinage indicative passera à 14 dollars le baril au quatrième trimestre, contre 12 dollars au trimestre précédent.