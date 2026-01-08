 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shell annonce une perte dans son unité de produits chimiques et de produits dérivés
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 09:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Shell déclare que les résultats du commerce du pétrole sont "nettement" inférieurs à ceux du troisième trimestre

*

Les prévisions de production de GNL ont été resserrées mais restent conformes aux prévisions

*

La marge de raffinage devrait passer à 14 dollars le baril au quatrième trimestre, contre 12 dollars au troisième trimestre

(Ajout de détails sur l'activité des produits chimiques et des produits dérivés, et sur la production de pétrole et de gaz dans les paragraphes 2 à 5) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

Shell SHEL.L s'attend à une perte dans son secteur des produits chimiques et des produits dérivés au quatrième trimestre, a-t-elle déclaré dans une mise à jour commerciale jeudi, bien qu'elle ait maintenu ses prévisions de production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquéfié dans les limites de ses prévisions antérieures.

La société a déclaré que les bénéfices de son segment des produits chimiques et des produits dérivés seront tirés vers le bas par les marges des produits chimiques, qui devraient tomber à 140 dollars la tonne métrique, contre 160 dollars au troisième trimestre, ainsi que par un ajustement fiscal et des résultats commerciaux "nettement inférieurs".

Les grandes entreprises énergétiques ne divulguent généralement pas les résultats détaillés de leurs divisions commerciales, arguant que la publication de tels détails réduirait leur avantage concurrentiel.

La dernière perte trimestrielle de la division des produits chimiques et des produits dérivés de Shell remonte aux trois derniers mois de 2024.

La production en amont du quatrième trimestre, axée sur le pétrole, devrait rester dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 1,84 million de barils équivalent pétrole par jour et 1,94 million de barils équivalent pétrole par jour, a indiqué la société. Au troisième trimestre, elle a produit 1,83 million de barils équivalent pétrole par jour.

La production intégrée de gaz devrait également se situer dans la fourchette des prévisions précédentes, soit entre 930 000 et 970 000 boeds, a indiqué la société. Elle a produit 934 000 boeds au troisième trimestre.

Shell prévoit de liquéfier entre 7,5 millions de tonnes et 7,9 millions de tonnes de GNL, une fourchette légèrement resserrée qui est restée dans les limites des prévisions précédentes de 7,4 millions à 8 millions de tonnes.

Elle prévoit que sa marge de raffinage indicative passera à 14 dollars le baril au quatrième trimestre, contre 12 dollars au trimestre précédent.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,53 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,09 USD Ice Europ -0,50%
Pétrole WTI
56,11 USD Ice Europ -0,62%
SHELL
2 616,750 GBX LSE -1,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En dépit d'une telle performance, nous recommandons de maintenir les actions bancaires européennes dans les portefeuilles. Nous avançons deux raisons essentielles : la croissance des bénéfices est au rendez-vous et l'évaluation demeure attractive." (crédit : Adobe Stock)
    Bourse : le secteur bancaire européen reste attrayant en 2026
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 08.01.2026 09:20 

    La performance 2025 des actions européennes a été exceptionnelle. Avec une hausse de 21,2%, l'Euro Stoxx a fait jeu égal avec l'ETF des «7 Magnifiques» européennes. Cette hausse est d'autant plus remarquable, qu'elle a été accompagnée par une forte appréciation ... Lire la suite

  • Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 6 janvier 2026. ( AFP / MANDEL NGAN )
    Une "armée de rêve" : Donald Trump veut porter le budget de la défense à 1.500 milliards de dollars
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.01.2026 09:16 

    Donald Trump a affirmé que ce bond significatif était rendu possible par les recettes générées par les droits de douane. Donald Trump a exigé que le budget de défense des États-Unis -déjà le premier au monde- pour l'année 2027 soit porté à 1.500 milliards de dollars, ... Lire la suite

  • Le logo de Sodexo
    Sodexo : croissance interne du CA +1,8% au T1 avec l'impact du dollar US
    information fournie par Reuters 08.01.2026 09:00 

    Sodexo EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.01.2026 08:53 

    * SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi prévoir de multiplier par trois son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record, alors que la pénurie de l'offre et l'augmentation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank