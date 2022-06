Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: adopte des technologies BASF pour l'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 17:31









(CercleFinance.com) - BASF annonce que ses technologies PuristarR0-20 et Sorbead ont intégré le portefeuille de Shell pour une potentielle utilisation dans ses projets mondiaux d'hydrogène vert.



Le catalyseur Puristar R0-20 élimine l'oxygène du flux d'hydrogène tandis que la technologie d'adsorption Sorbead permet de déshydrater l'hydrogène.



Ces deux technologies BASF permettent ainsi de purifier le flux d'hydrogène produit par le procédé d'électrolyse de l'eau. Une fois ce processus achevé, l'hydrogène peut être utilisé comme source d'énergie ou comme matière première chimique.



'BASF partage l'ambition de Shell d'oeuvrer pour des émissions nettes nulles à l'avenir. L'hydrogène vert est un élément majeur dans la réalisation de cet objectif et l'emploi des technologies PuristarR0-20 et Sorbead pour les projets de Shell soutient ce projet', a déclaré en substance Detlef Ruff, vice-président senior Process Catalysts chez BASF.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.