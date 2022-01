Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: acquisition dans l'énergie solaire en Italie information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 16:24









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition de 100% du capital de solar-konzept Italia Srl (SKI), une opération qui va lui permettre de porter ses projets dans le solaire italien à près de deux gigawatts (GW).



Le groupe énergétique souligne que l'intégration de cette société de 10 personnes va l'aider à renforcer son savoir-faire dans l'agrivoltaique, une technologie qui permet de combiner agriculture et énergie solaire sur une même surface.



La transaction doit faire de Shell l'une des premiers développeurs de parcs solaires en Italie.





