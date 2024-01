Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: accord pour la vente de la filiale nigériane SPDC information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 11:24









(CercleFinance.com) - Shell annonce avoir conclu un accord portant sur la vente de sa filiale terrestre nigériane, The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) au consortium Renaissance qui regroupe cinq sociétés dont quatre sociétés d'exploration et de production basées au Nigeria et un groupe énergétique international.



La finalisation de la transaction est notamment soumise à l'approbation du gouvernement fédéral du Nigeria.



La transaction a été conçue pour préserver l'ensemble des capacités opérationnelles de SPDC après le changement de propriétaire, précise Shell.



Shell ajoute qu'elle conservera un rôle de soutien à la gestion des installations de SPDC JV qui fournissent une partie importante du gaz d'alimentation au Nigeria LNG (NLNG), afin d'aider le Nigeria à tirer le meilleur parti du NLNG.



'Nous continuerons de soutenir les besoins énergétiques croissants du pays et ses ambitions d'exportation dans les domaines alignés sur notre stratégie', a déclaré Zoë Yujnovich, directrice pour le gaz et l'amont chez Shell.





