Shell: accord de fourniture de GNL à BOTAŞ pendant 10 ans

(CercleFinance.com) - Shell annonce la signature d'un accord avec BOTAŞ, société turque responsable du transport et du stockage du pétrole et du gaz en Turquie, prévoyant de lui fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 10 ans à partir de 2027, soit jusqu'à 4 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL) livrés par an.



Cet accord permettra à BOTAŞ d'élargir son accès au GNL, d'utiliser ses infrastructures pour diversifier les ressources en gaz de la Turquie et de renforcer sa position en tant que hub régional du gaz.



Le contrat inclut également des capacités accrues pour le transport de GNL par navires.



Shell prévoit d'augmenter son activité de GNL de 20 à 30 % d'ici 2030 et de contribuer à la transition énergétique vers des solutions à faibles émissions de carbone.





