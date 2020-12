Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell : accord conclu avec Ecopetrol, en Colombie Cercle Finance • 28/12/2020 à 12:56









(CercleFinance.com) - Ecopetrol, la société énergétique d'État colombienne, a conclu la vente d'une participation de 50% dans trois blocs offshore situés dans les eaux profondes des Caraïbes colombiennes au géant pétrolier Shell. Annoncé en février, l'accord a donc été conclu entre les deux parties, Shell acquérant une participation de 50% dans les blocs Fuerte Sur, Purple Angel et COL-5, a indiqué la compagnie pétrolière publique colombienne. De nouveaux gisements de gaz ont été trouvés dans les eaux profondes des Caraïbes colombiennes, y compris plusieurs puits, au cours des dernières années.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.