Shell: accord avec l'américain Bloom dans l'hydrogène vert

(CercleFinance.com) - Bloom Energy et Shell ont annoncé mercredi qu'ils allaient s'associer afin de décarboner les activités du géant pétrolier grâce à l'hydrogène vert.



Dans un communiqué, Bloom explique qu'il compte explorer avec le groupe anglo-néerlandais des projets innovants 'à grande échelle' permettant de produire de l'hydrogène renouvelable.



L'objectif est de concevoir, grâce à la technologie propriétaire de Bloom, des systèmes de cellule électrolytique à oxyde solide (SOEC) produisant de l'hydrogène susceptible d'alimenter les raffineries de Shell.



Bloom explique que son hydrogène vert peut remplacer l'hydrogène 'gris' aujourd'hui produit à partir d'hydrocarbures via le vapocraquage du méthane, une méthode fortement émettrice de dioxyde de carbone.



Dans son communiqué, Bloom souligne que la demande pour ses équipements d'électrolyse à base d'eau, fabriqués en Californie et dans le Delaware, est aujourd'hui en pleine croissance avec la décarbonation de l'économie.



Bloom estime qu'il est aujourd'hui le premier groupe mondial en matière de capacités de fabrication d'électrolyse pour la production d'hydrogène.





