Shein va verser 100 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites aux États-Unis concernant plusieurs pratiques commerciales jugées trompeuses, selon un haut responsable de la Federal Trade Commission (FTC). Cette somme servira à indemniser les consommateurs lésés par le géant chinois de la mode à bas prix. Des dizaines de milliers de clients se sont plaints de retards de livraison allant de quelques jours à plusieurs mois, certaines commandes n'ayant jamais été reçues malgré les engagements de rapidité affichés par l'enseigne. La FTC reproche également à Shein d'avoir bloqué ou supprimé des avis négatifs sur ses produits et communiqué des informations trompeuses concernant la provenance du coton utilisé dans certains vêtements.

Ces accusations ravivent la controverse entourant l'approvisionnement de Shein en coton provenant du Xinjiang, région chinoise où Washington et plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent des pratiques de travail forcé visant la minorité ouïghoure. L'entreprise avait précédemment affirmé ne pas utiliser de coton chinois dans les articles commercialisés aux États-Unis, où la législation interdit les importations en provenance du Xinjiang. Fondé en Chine et désormais établi à Singapour, Shein est entré à la Bourse de Hong Kong en septembre. Le groupe, qui a construit son succès sur des prix particulièrement bas, proposant notamment des robes à 5 dollars et des jeans à 10 dollars, a également été contraint de relever ses tarifs après la suppression, aux États-Unis puis en Europe, des exemptions douanières dont bénéficiaient les expéditions de marchandises de faible valeur.