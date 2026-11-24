Le géant chinois de la mode éphémère Shein 0625.HK va verser 100 millions de dollars pour régler un litige aux États-Unis, où il était accusé d'avoir induit les consommateurs en erreur concernant les délais de livraison, les avis sur les produits et l'origine du coton utilisé dans certains articles, a déclaré mardi à Reuters un haut responsable de la Commission fédérale du commerce (FTC).
La FTC, qui protège les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales, utilisera ces fonds pour rembourser les consommateurs, a précisé ce responsable.
Bien que l'entreprise ait mis en avant la rapidité de ses livraisons, des dizaines de milliers de clients se sont plaints d'avoir reçu leurs colis avec plusieurs jours, voire plusieurs mois de retard, voire de ne jamais les avoir reçus, a précisé ce responsable. L'entreprise a également bloqué ou supprimé des avis négatifs sur ses produits et a donné de fausses informations sur le lieu de culture du coton utilisé dans certains d'entre eux, a-t-il ajouté.
Shein est depuis longtemps confrontée à des allégations selon lesquelles ses vêtements contiennent du coton « » provenant de la région du Xinjiang, où, selon les États-Unis et les organisations de défense des droits de l’homme, des programmes de travail forcé soutenus par le gouvernement visent les minorités ouïghoures.
Shein a précédemment déclaré ne pas utiliser de coton chinois issu de l’ dans les produits vendus aux États-Unis, où la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act) interdit toute importation en provenance du Xinjiang.
Shein, fondée en Chine et dont le siège social est situé à Singapour, est entrée en bourse en septembre à Hong Kong. L’enseigne était connue pour vendre des robes à 5 dollars et des jeans à 10 dollars, mais elle a été contrainte d’augmenter ses prix lorsque les États-Unis, puis l’Europe, ont comblé les failles en matière de droits de douane.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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