Shein va verser 100 millions de dollars pour régler des litiges liés à la livraison et au service client aux États-Unis

Le géant chinois de la mode éphémère Shein 0625.HK va verser 100 millions de dollars pour conclure un accord avec la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis suite à des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait induit les consommateurs en erreur concernant les délais de livraison, les avis sur les produits et l’origine du coton utilisé dans certains de ses articles, selon des documents judiciaires déposés mardi .

Bien qu’elle ait mis en avant la rapidité de ses livraisons, Shein savait que ses clients recevaient leurs colis avec plusieurs jours, voire plusieurs mois de retard, et que dans certains cas, ils ne les recevaient pas du tout, a déclaré la FTC dans sa plainte . L’entreprise représente environ la moitié des ventes de prêt-à-porter rapide aux États-Unis, a précisé l’agence .

Un porte-parole de Shein a déclaré que l’entreprise n’avait pas reconnu sa responsabilité et qu’elle contestait certaines des allégations de la FTC. Shein a accepté de continuer à renforcer ses pratiques en matière de consommation et ses efforts de mise en conformité dans le cadre de cet accord, a indiqué l’entreprise.

Shein s’est également engagée à ne pas donner de fausses informations sur les délais de livraison ni à bloquer les avis négatifs, entre autres changements. La FTC , qui protège les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales, utilisera ces fonds pour rembourser les clients, selon des documents judiciaires .

PRATIQUES EN MATIÈRE D'AVIS ET ALLÉGATIONS DE DURABILITÉ REMISES EN QUESTION

L’entreprise filtrait également les avis négatifs sur ses produits, a déclaré la FTC. Les directives internes de Shein demandaient aux employés d’exclure les "commentaires extrêmement négatifs", tels que ceux indiquant qu’un bijou tacherait la peau du client, a précisé la FTC.

La FTC a également accusé Shein d’avoir fait des déclarations trompeuses et des allégations non fondées concernant sa chaîne d’approvisionnement.

L’entreprise affirmait que les produits portant le label "evoluSHEIN" provenaient de fournisseurs ayant obtenu des notes supérieures à la moyenne lors d’audits de responsabilité sociale, mais n’a pas été en mesure de produire des audits indépendants pour étayer ces allégations, a déclaré la FTC.

La FTC a également remis en cause les affirmations de Shein concernant l’origine du coton utilisé dans ses produits destinés au marché américain, affirmant que les tests effectués par l’entreprise étaient souvent imprécis ou non concluants.

Shein est depuis longtemps confrontée à des allégations selon lesquelles ses vêtements contiennent du coton provenant de la région du Xinjiang, où, selon les États-Unis et les organisations de défense des droits de l’homme, des programmes de travail forcé soutenus par le gouvernement visent les minorités ouïghoures. Shein a précédemment déclaré ne pas utiliser de coton chinois dans les produits vendus aux États-Unis, où la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act) interdit toute importation en provenance du Xinjiang.

Shein, fondée en Chine et dont le siège social est situé à Singapour, est entrée en bourse en septembre à Hong Kong. L’enseigne était connue pour vendre des robes à 5 dollars et des jeans à 10 dollars, mais elle a été contrainte d’augmenter ses prix lorsque les États-Unis, puis l’Europe, ont comblé les failles en matière de droits de douane.