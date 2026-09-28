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Shein renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre, mais met en garde contre un second semestre incertain
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 15:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

La plateforme de fast-fashion Shein

0625.HK est redevenue bénéficiaire au deuxième trimestre et a réalisé un chiffre d'affaires de 11,08 milliards de dollars, mais a mis en garde contre un second semestre incertain lors de la publication , lundi, de ses premiers résultats en tant que société cotée en bourse.

L’augmentation du nombre total de commandes traitées a permis à Shein d’enregistrer une hausse de plus de 20 % de son chiffre d’affaires net au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, même si le conflit avec l’Iran a continué d’affecter ses activités au Moyen-Orient.

Le distributeur en ligne, dont le siège social est situé à Singapour, a enregistré un résultat net de 2,40 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 99 millions de dollars au trimestre précédent.

Shein a indiqué que ses ventes en Europe avaient reculé de près de 14 % pour s’établir à 3 770 millions de dollars au deuxième trimestre, reflétant une baisse des volumes due à la hausse des prix et à la réduction des dépenses publicitaires en ligne, en prévision de l’imposition par l’Union européenne , à compter du 1er juillet,de redevances sur les colis de commerce électronique de faible valeur.

L'action de la société avait clôturé en hausse de 0,5 % à 35,28 HK$ avant la publication des résultats lundi.

Depuis son introduction en bourse à Hong Kong le 1er septembre, l'action Shein a chuté de 27,3 % par rapport à son prix d'offre de 48,56 HK$ par action.

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