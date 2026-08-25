Shein : l'IPO à Hong Kong, d'un montant de $1,8 milliard, est intégralement souscrite

Le carnet d'ordres de l'introduction en Bourse (IPO) de Shein à Hong Kong, visant à lever jusqu'à 1,8 milliard de dollars (1,54 milliard d'euros), a été intégralement couvert, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Cette demande rapproche l'entreprise d'une entrée très attendue sur les marchés, malgré des défis commerciaux et réglementaires croissants.

Le distributeur en ligne de mode à bas prix a lancé lundi son offre publique de vente d'actions, valorisant la société à 27 milliards de dollars.

Selon ces sources proches du dossier, qui ont requis l'anonymat faute d'être autorisées à s'exprimer auprès des médias, les ordres des investisseurs émanent d'un certain nombre d'actionnaires existants ainsi que de fonds spécialisés sur la Chine et de fonds multistratégies.

Un porte-parole de Shein n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'entreprise, fondée en Chine et basée à Singapour, met en vente 280 millions d'actions à un prix compris entre 47,60 et 49,50 HK$ par action (entre 5.21 euros et 5.42 euros par action) dans le cadre de cette IPO, selon les documents déposés par la société, ce qui permettrait de lever 1,8 milliard de dollars dans le haut de cette fourchette.

Le prix définitif des actions doit être annoncé lundi et le titre devrait commencer à être négocié à la Bourse de Hong Kong à compter du 1er septembre, selon les documents déposés par l'entreprise.

La valorisation de Shein lors de cette IPO est inférieure de près de 70% à la valorisation de près de 100 milliards de dollars atteinte sur le marché privé en 2022.

Les analystes estiment que les vents contraires qui se renforcent sur les principaux marchés de Shein, aux États-Unis et en Europe, pourraient peser sur les perspectives de croissance de l'entreprise.

L'IPO de Shein intervient alors que l'entreprise s'efforce de répondre aux préoccupations liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui ont donné lieu à des enquêtes et à des amendes de la part des autorités de plusieurs pays, compliquant ses précédentes tentatives d'introduction en Bourse.

Au cours des quatre dernières années, l'entreprise a tenté de s'introduire en Bourse à New York et à Londres, mais s'est heurtée aux critiques d'investisseurs et de responsables politiques concernant ses normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Shein fait l'objet d'enquêtes de la Commission européenne et de la Federal Trade Commission (FTC) aux États-Unis. Des enquêtes précédentes ont conduit à des amendes en France pour remises trompeuses et en Italie pour "greenwashing" (pratique consistant à exagérer les bénéfices environnementaux d'une activité), dans un contexte de surveillance accrue de la mode éphémère.

Un porte-parole de Shein a déclaré que l'entreprise maintenait "des normes élevées en matière de gouvernance d'entreprise, de transparence et de responsabilité".

(Reportage Scott Murdoch à Sydney et Kane Wu à Hong Kong, version française Elena Smirnova, édité par)