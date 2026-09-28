Shein annonce une forte baisse de ses ventes en Europe suite à des hausses de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chiffre d'affaires en baisse de 14 % en Europe au deuxième trimestre, et de 6 % aux États-Unis

* La marge bénéficiaire nette recule de 6,2 % à 2,1 % en raison des coûts de transport et des prix du pétrole

* Le directeur général et président de Shein prévoit de se positionner sur des gammes de prix plus élevées pour améliorer la rentabilité

(Reprise de l'article pour refléter la baisse des ventes en Europe et ajout des commentaires du directeur général et du président sur l'évolution vers des gammes de prix plus élevées)

La plateforme de fast-fashion Shein

0625.HK a enregistré une forte baisse de ses ventes en Europe au deuxième trimestre après avoir augmenté ses prix et réduit ses dépenses publicitaires en ligne, en prévision de l’imposition par l’Union européenne de frais sur les colis de commerce électronique de faible valeur à compter du 1er juillet.

Depuis son introduction en bourse à Hong Kong le 1er septembre, l’action Shein a chuté de 27,3 % par rapport à son prix d’offre de 48,56 HK$ l’unité, les investisseurs s’attendant à ce que ces taxes pèsent sur son activité sur un marché représentant environ un tiers de son chiffre d’affaires.

Shein a déclaré un chiffre d’affaires de 11,08 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, avec un recul de 13,9 % de son chiffre d’affaires en Europe (à 3,77 milliards de dollars) et une baisse de 6 % aux États-Unis (à 2,5 milliards de dollars). Le chiffre d’affaires global a progressé de 0,9 % par rapport à l’année précédente, la croissance en Amérique latine ayant compensé les baisses enregistrées sur les principaux marchés de Shein.

Sky Xu, directeur général et président de Shein, a déclaré que le distributeur prévoyait de se tourner vers des vêtements plus haut de gamme afin de renforcer sa rentabilité, et a laissé entrevoir la stratégie de l’entreprise visant à élargir son portefeuille de marques, notamment par le biais d’acquisitions .

"À mesure que la gamme de produits évoluera vers des marques situées dans des tranches de prix plus élevées, le prix de vente moyen global de la plateforme augmentera en conséquence", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Notre vision est de devenir un ensemble de marques richement diversifié qui réponde aux besoins variés des consommateurs, à travers plusieurs tranches de prix et pour différentes occasions."

La marge bénéficiaire nette de Shein a reculé à 2,1 % au deuxième trimestre, contre 6,2 % il y a un an, principalement en raison du conflit au Moyen-Orient qui a fait grimper les prix du pétrole et les coûts de transport, entraînant une hausse de 18,1 % des frais de logistique de Shein.

L'IMPACT DES DROITS DE DOUANE EST ENCORE À VENIR

Réputée pour vendre des robes à 5 dollars et des jeans à 10 dollars, ainsi que pour proposer des réductions permanentes, Shein avait déjà été contrainte d’augmenter ses prix aux États-Unis l’année dernière lorsque l’administration Trump a mis fin au régime "de minimis" – l’accès en franchise de droits pour les colis de commerce électronique de faible valeur – et se trouve confrontée cette année au même défi en Europe.

Depuis le 1er juillet, l’UE impose des frais sur les colis de faible valeur commandés en ligne: 3 euros par code douanier, soit un total pouvant atteindre 15 euros si un client achète cinq types d’articles différents en une seule commande.

Les résultats du troisième trimestre de Shein mettront davantage en évidence cet impact, qui, selon les déclarations précédentes de l’entreprise, pourrait dépasser celui de la suppression de la règle "de minimis" aux États-Unis l’année dernière.