Shein a reçu le feu vert du comité de cotation pour son IPO à Hong Kong-sources

Shein a obtenu l'accord du comité d'admission à la cote de la Bourse de Hong Kong pour son IPO, ont déclaré vendredi trois personnes proches du dossier, ce qui rapproche le spécialiste chinois du commerce en ligne de son entrée très attendue sur les marchés de la place financière asiatique.

Cette introduction en Bourse serait l'une des plus suivies à Hong Kong depuis des années et constituerait un test majeur de l'intérêt des investisseurs pour les grandes opérations dans le secteur, après l'échec des précédentes tentatives de Shein à New York et à Londres, qui se sont heurtées à des examens réglementaires rigoureux.

Les sources ont souhaité rester anonymes car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. Les porte-parole de Shein et de la Bourse de Hong Kong n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant l’issue de la procédure d’examen.

Reuters a rapporté lundi que l'audition par le comité d'admission à la cote de la Bourse de Hong Kong concernant l'IPO de Shein était prévue jeudi, la société devant y répondre à des questions sur ses activités et sa situation financière.

Shein vise une valorisation à Hong Kong comprise entre 40 et 50 milliards de dollars (34,95 à 43,69 milliards d'euros), un chiffre largement inférieur à la valorisation de 100 milliards de dollars qui lui avait été attribuée, selon les médias, lors d'un tour de table en 2022, alors qu'elle envisageait pour la première fois une cotation à New York.

(Kane Wu et Selena Li à Hong Kong, Yantoultra Ngui à Singapour et Helen Reid à Londres; version française Augustin Turpin)