** L'action du fabricant d'appareils électroménagers SharkNinja SN.N a progressé d'environ 2 % à 229,01 dollars lors des négociations après clôture

** La société va intégrer l'indice S&P 500, en remplacement de la société de services publics et de production d'électricité AES AES.N , à compter du 2 décembre

** Paycom Software PAYC.N , composante de l'indice S&P SmallCap 600, remplacera SharkNinja dans l'indice S&P MidCap 400

** À la clôture de lundi, SN affichait une hausse de 101 % depuis le début de l'année