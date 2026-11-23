** L'action du fabricant d'appareils électroménagers SharkNinja SN.N a progressé d'environ 2 % à 229,01 dollars lors des négociations après clôture
** La société va intégrer l'indice S&P 500, en remplacement de la société de services publics et de production d'électricité AES AES.N , à compter du 2 décembre
** Paycom Software PAYC.N , composante de l'indice S&P SmallCap 600, remplacera SharkNinja dans l'indice S&P MidCap 400
** À la clôture de lundi, SN affichait une hausse de 101 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer