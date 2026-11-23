** L'action de Shanghai Sunmi Technology 6810.HK a bondi de 18,1 % pour atteindre 118 HK$, son plus haut niveau depuis son introduction à la Bourse de Hong Kong le 29 avril
** Le titre était en hausse de 9,4 %, en passe d'enregistrer sa plus forte progression journalière en pourcentage depuis le 18 novembre
** Le développeur et fabricant d’appareils connectés annonce une collaboration stratégique avec Intel INTC.O afin de développer des terminaux intelligents prenant en charge la puissance de calcul de nouvelle génération, offrant ainsi une puissance de calcul suffisante pour l’IA
** La société annonce le lancement de l’agent intelligent « Hi Sunmi », qui inaugure un nouveau modèle de collaboration homme-machine entre les commerçants et les terminaux SUNMI, ainsi que de l’agent intelligent « SUNMI Super Store Manager », qui fournit une solution d’IA
** Depuis son introduction en bourse le 29 avril, le titre a progressé de 340,1 % par rapport à son prix d’offre de 24,86 HK$
** Depuis le début de l'année, l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a reculé de 38 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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