Shanghaï composite: enfonce résolument le plancher des 2.930

(CercleFinance.com) - Le 'SSE' -ou Shanghaï composite-, principal baromètre de la bourse chinoise, enfonce résolument le plancher des 2.930 des 28 octobre 2022, 23 octobre 2023, puis des 11 et 18 décembre.

Le bilan annuel est désormais de -6,1% (contre +53,8% pour le Nasdaq-100, c'est un différentiel record de 60%, du jamais vu) et il pourrait encore s'aggraver avec le, probable test des 2.880, le plancher de début mai 2022.

La glissade pourrait même se prolonger en direction de 2.650 (plancher de mi-mars 2020 ou du 1er et 29 février 2016).





Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 -1.03%