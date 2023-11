Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shanghai Comp : reprend 0,6% à 3.060, à 0,9% des 3.088Pts information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 08:59









(CercleFinance.com) - Shanghai Composite reprend 0,6% à 3.060 et remonte à 0,9% des 3.089Pts, c'est à dire du point d'équilibre sur l'année, d'autres indices chinois évoluant en baisse de -8% sur l'année en cours.

Le Shanghai Composite vient d'alleurs de ricocher par 2 fois sous les 3.089 les 15 et 21 novembre.

Au-delà, l'indice visera 3.120 puis 3.177, son récent zénith du 4 septembre.





Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 +0.60%