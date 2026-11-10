SGS se renforce en Amérique du Nord en rachetant Deibel Laboratories

SGS annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Deibel Laboratories, un spécialiste des analyses de sécurité alimentaire en Amérique du Nord, basé en Floride et employant plus de 400 professionnels expérimentés.

Cette société accompagne des clients de premier plan du secteur agroalimentaire, avec lesquels elle entretient des relations de longue date, afin de garantir la sécurité et la qualité de leurs produits tout en répondant à des exigences réglementaires de plus en plus complexes.

Elle associe plus de cinq décennies d'expérience à des compétences spécialisées en microbiologie, en chimie alimentaire, en détection des allergènes, en identification des agents pathogènes et en conseil en sécurité alimentaire.

Cette acquisition permettra au groupe suisse de services de tests, d'inspection et de certification de doubler la taille de ses activités sur le marché en croissance des analyses alimentaires en Amérique du Nord et de porter son réseau de laboratoires dans ce domaine à 23 sites.

Elle créera également d'importantes opportunités de ventes croisées auprès des grands fabricants de produits alimentaires, grâce à l'intégration de compétences particulièrement complémentaires à celles du portefeuille de SGS.

L'opération reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment à l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait être finalisée début 2027. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été précisées.