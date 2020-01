Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SGS : salué pour ses résultats annuels Cercle Finance • 28/01/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - SGS s'adjuge 2,5% à Zurich, dans le sillage de l'annonce par le fournisseur de services d'inspection et de certification d'un BPA ajusté en croissance de 3,4% à 87,45 francs suisses et d'un dividende proposé de 80 francs par action au titre de 2019. A taux de changes constants, la marge opérationnelle ajustée du groupe helvétique s'est améliorée de 0,5 point à 16,1% pour des revenus en croissance de 1,2% à 6,6 milliards de francs suisses (+2,6% en organique). SGS souligne avoir finalisé au cours de l'année écoulée 11 acquisitions et quatre cessions, faisant 'évoluer son portefeuille vers des services à plus haute valeur ajoutée', tout en 'continuant d'investir organiquement dans de nouveaux moteurs de croissance'.

Valeurs associées SGS SIX Swiss Exchange +3.12%