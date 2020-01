Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SGS : nouveau DAF pour la France Cercle Finance • 10/01/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le groupe suisse SGS annonce la nomination de Nasser Mensouri comme directeur administratif et financier (DAF) de SGS France, depuis le 1er janvier 2020, succédant ainsi à Michel Csanki, qui fait valoir ses droits à la retraite. Nasser Mensouri aura pour mission d'accompagner la transformation du groupe d'inspection et de certification, et d'inscrire le pôle finance dans l'axe de digitalisation initiée par la présidence. Il encadre une cinquantaine de collaborateurs en France.

