SGS : le BPA annuel a reculé de 26,7% en 2020 Cercle Finance • 28/01/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - SGS a enregistré un chiffre d'affaires total de 5,6 milliards de CHF au titre de l'exercice 2020, un chiffre en baisse de 15,1% (ou -8,8% à taux de change constants) par rapport à l'exercice précédent. Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation ajusté est passé de 1,06 milliard à 900 millions de CHF, soit un recul de 15,3% (-8% à taux de change constants). Dans ce contexte, le BPA est lui aussi en recul et s'établit à 64,05 CHF, à -26,7%. SGS indique avoir continué d'investir dans des marchés à fort potentiel de croissance, renforcé ses initiatives de tarification, de contrôle des coûts et de gestion du fonds de roulement. 'Nous avons aussi refinancé avec succès une partie de notre dette au cours de cette année difficile', conclut l'entreprise.

