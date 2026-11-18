Le groupe suisse de tests, d'inspection et de certification a présenté mercredi à Berlin son nouveau plan stratégique. Il table sur une croissance organique de ses ventes de 5% à 7% par an entre 2027 et 2030.

SGS prévoit que les acquisitions ajouteront 1 à 2 points de croissance par an et vise un taux de conversion en trésorerie supérieur à 50% sur la période. Le groupe indique avoir achevé son précédent plan stratégique avec un an d'avance.

"SGS est idéalement placé pour poursuivre une croissance rentable et continuer à consolider le secteur des tests, de l'inspection et de la certification", a déclaré la directrice générale, Géraldine Picaud, dans un communiqué du 18 novembre.

Le numérique et la durabilité en tête

SGS vise au moins 750 millions de francs suisses de chiffre d'affaires en 2030 pour Digital Trust, qui comprend notamment la cybersécurité, soit au moins 400 millions de plus qu'en 2026 à périmètre comparable. Le groupe table sur environ 1,5 milliard de francs pour ses services liés à la durabilité, réunis sous la bannière Impact Now, soit plus de 500 millions de plus.Le titre gagnait 0,29% mercredi vers 9h45.