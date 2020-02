Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SGS : chute de -5%, un analyste confirme son opinion Cercle Finance • 04/02/2020 à 14:00









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -5% à la Bourse de Zurich. Oddo confirme son conseil à Alléger avec un objectif de cours de 2 550 CHF. La famille Von Finck a cédé sa participation dans SGS dans le cadre d'un placement privé. Elle a vendu 12,7% du capital ce qui représente la majeure partie des actions qu'elle avait encore. Elle conserve donc que 3% du capital. La famille a vendu 960 000 actions au prix de 2425 CHF l'unité. Le bureau d'analyses estime que c'est une surprise, 'mais pas de lecture alarmiste sur la performance opérationnelle à court terme selon nous'. Oddo indique qu'il s'agit d'un bon timing étant donné le prix de l'action.

