SGH et Steel Dynamics proposent 10,6 milliards de dollars pour BlueSCope Steel dans le cadre d'une "meilleure et dernière offre"

(Mise à jour avec plus de détails sur l'opération)

SGH Ltd SGH.AX , propriété du milliardaire australien Kerry Stokes, et Steel Dynamics

STLD.O , société américaine, ont bonifié mercredi leur offre de rachat de BlueScope Steel BSL.AX à 15 milliards de dollars australiens (10,62 milliards de dollars) , dans le cadre d'une "meilleure et dernière" offre d'achat du sidérurgiste australien.

SGH et Steel Dynamics proposent désormais aux actionnaires de BlueScope 32,35 dollars australiens par action en espèces, hors dividendes, contre une offre antérieure de 30 dollars australiens par action , ce qui représente une prime de 15,5 %.

"L'augmentation du prix d'achat représente la meilleure et dernière offre de SGH et de Steel Dynamics en l'absence d'une proposition concurrente supérieure pour tout ou partie importante de BSL", ont déclaré les parties dans un communiqué commun.

(1 $ = 1,4118 dollar australien)