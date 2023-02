SG Assurances et Tikehau Capital lancent SG Tikehau Dette Privée

(AOF) - Société Générale Assurances et Tikehau Capital, gestionnaire d’actifs alternatifs, ont annoncé un partenariat pour le lancement de SG Tikehau Dette Privée. Ce support en unités de compte inédit sur le marché français offre aux investisseurs particuliers l’opportunité de financer des entreprises non cotées françaises et européennes sélectionnées tout en soutenant la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le support permet d'investir dans la dette de PME et ETI françaises et européennes avec un fort ancrage territorial, pour les accompagner dans leur développement (croissance, acquisition, déploiement international...).

En finançant uniquement des entreprises prenant l'engagement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, SG Tikehau Dette Privée présente une stratégie bas-carbone ambitieuse, alignée sur les objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le Climat.

Distribuée aujourd'hui par Société Générale Private Banking France, cette unité de compte Article 8 (SFDR) sera disponible pendant 24 mois sur les contrats d'Assurance Vie assurés par Société Générale Assurances.

SG Tikehau Dette Privée est un FCPR qui offre un accès facilité à des actifs de qualité institutionnelle à partir de 5 000 euros avec un niveau de risque de 4 sur 7 (SRI5). Sa durée de vie est de 10 ans mais le capital investi sur le support en unités de compte est disponible à tout moment grâce à une liquidité assurée par Société Générale Assurances.