Sfran : spectaculaire rebond sur 74E, déborde 80,8E

(CercleFinance.com) - Safran efface d'un coup le repli des 3 séances précédentes après avoir rebondi sur 74E : le titre a même testé en intraday le support situé à 73E le 16/04. Avec le refranchissement des 80,8E safran pourrait poursuivre son ascension au-delà de 92E (résistance du 26/03), puis en direction du 'gap' des 102,2E du 11 mars C'est ce que nous disent les graphiques... alors que les 'nouvelles' ne font état que d'annulations de commandes qui s'enchaînent jour après jour. Ce vendredi 17 avril, jour des '3 sorcières' est 'très particulier'.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +10.13%