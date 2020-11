Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFR : se lance dans les enceintes connectées avec Devialet Cercle Finance • 17/11/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - SFR annonce son arrivée sur le marché des enceintes connectées avec le lancement, ce jour, de SFR HomeSound, une enceinte connectée proposée en partenariat avec Devialet et développée par Sagemcom. En s'associant avec Devialet, un expert français de l'ingénierie acoustique, SFR assure à ses clients une qualité audio supérieure pour ses enceintes connectées. Celles-ci sont équipées de hautparleurs multidirectionnels haute qualité - trois pour SFR HomeSound, et jusqu'à 5 pour le modèle Premium.

Valeurs associées SFR GROUP Euronext Paris 0.00%