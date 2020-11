Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFR : la 5G déployée dans plus de 120 communes en décembre Cercle Finance • 30/11/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Premier opérateur à avoir lancé la 3G, la 4G, et la 5G en France, SFR poursuit sa stratégie de déploiement. Après avoir lancé la 5G en France le 20 novembre dernier, SFR étend sa couverture 5G à plus de 120 communes en décembre dans les agglomérations de Bordeaux, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Nice et Paris-Ile-de-France. 'Grâce à des offres 5G synonymes de progrès, de rapidité, de générosité et de services innovants, les habitants et entreprises des territoires concernés pourront désormais profiter pleinement des capacités de nos réseaux ', estime Grégory Rabuel, le directeur général de SFR.

Valeurs associées SFR GROUP Euronext Paris 0.00%