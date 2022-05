SFL vend l’immeuble Le Vaisseau à l’Institut Catholique de Lille pour 27 millions

(AOF) - SFL a annoncé avoir cédé l’immeuble « Le Vaisseau », situé sur l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, à l’Institut Catholique de Lille, qui a pour projet d’y déménager l’antenne de sa Faculté de Droit, déjà implantée à Issy-Les-Moulineaux depuis 2013, pour un montant hors droits de 27 millions d’euros. Cet immeuble d’environ 6 300 mètres carrés a été conçu par Jean Nouvel pour le compte de l’agence de publicité CLM BBDO qui l’a achevé en 1992.

