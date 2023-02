Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFL: résultat net récurrent en hausse de 16,9% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - La Société Foncière Lyonnaise (SFL) a fait état mercredi de revenus locatifs représentent 204,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2022, un chiffre en progression de 7,5% à périmètre constant.



Son résultat net récurrent part du groupe ressort, lui, en hausse de 16,9% à 108 millions d'euros, soit 2,52 euro l'action (+22,8%), pour un résultat net part du groupe de 143,4 millions d'euros.



Enfin la valeur du patrimoine (hors droits) s'établit à près de 8,25 milliards d'euros (+2,3% à périmètre constant).



Le conseil d'administration a par ailleurs décidé de proposer à la prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 13 avril, un dividende de 4,20 euros par action.





Valeurs associées FONCIERE LYONNAIS Euronext Paris +0.73%