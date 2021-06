SFL : offre publique mixte sur les actions de la part de Colonial

(AOF) - Le Conseil d'administration de SFL a été saisi d'un projet d'opération de Colonial, son actionnaire majoritaire, composé de deux volets. Il s'agit, d'une part, d'une liquidité offerte aux actionnaires de SFL par le biais d'une offre publique mixte simplifiée, initiée par Colonial, portant sur les titres de SFL non encore détenus par Colonial et Predica. La parité de l'offre serait de 46,66 euros et 5 actions ordinaires Colonial pour une action SFL apportée à l'offre

Le second volet concernerait l'évolution du partenariat existant entre SFL et Predica consolidant leur relation de long terme. Il passerait par un rachat par SFL suivi d'annulation d'une partie des titres SFL détenus par Predica (7,86% du capital de SFL) et l'acquisition par SFL des parts détenues par Predica dans les immeubles Washington Plaza, 106 Haussmann, Galerie des Champs-Elysées et 90 Champs-Elysées de SFL3, en contrepartie de participations minoritaires dans les immeubles #cloud.paris, Cézanne Saint-Honoré, 92 Champs-Elysées et 103 Grenelle.

Le solde des actions SFL détenues par Predica (5% du capital de SFL) serait échangé contre des actions Colonial selon une parité de 9,66 actions Colonial (coupon détaché) pour 1 action SFL (coupon attaché).

L'ensemble de ces opérations seraient réalisées sur la base d'une parité calculée sur la base de l'EPRA Net Disposal Value (" EPRA NDV ") au 31 décembre 2020 (ajusté des distributions de dividendes au titre de l'exercice 2020).

L'opération permettrait d'une part de simplifier la structure capitalistique de la société, en offrant aux actionnaires minoritaires une liquidité et la possibilité de devenir actionnaires de Inmobiliaria Colonial, en cédant leurs titres SFL avec une prime significative sur la parité ressortant du cours de bourse.

L'offre n'étant pas appelée à être suivie par un retrait obligatoire, les actionnaires qui ne souhaiteraient pas apporter leurs titres pourront rester investis dans une société dont le profil financier ne sera pas significativement modifié et pourraient bénéficier d'un dividende majoré au titre de l'obligation de distribution déclenchée par les plus-values qui seront constatées dans le cadre de l'opération.

Cette opération s'inscrit dans une logique de continuité et ne remet pas en cause la stratégie de la société.

Sur la base de ces éléments, et sur recommandation du Comité ad hoc, le Conseil d'administration a approuvé l'évolution du partenariat et accueilli favorablement le principe de l'offre et la possibilité ainsi offerte aux actionnaires minoritaires de bénéficier d'une liquidité avec une prime significative par rapport au cours de bourse, étant précisé que l'avis motivé du Conseil d'administration sera établi, sur recommandation du Comité ad hoc, après réception du rapport définitif de l'expert indépendant sur les termes de l'offre.

L'offre devrait être déposée dans les tout prochains jours. Le Conseil d'administration de SFL devrait alors pouvoir se réunir fin juin pour rendre son avis motivé une fois reçu le rapport de Finexsi comme expert indépendant.

L'offre pourrait ainsi être ouverte dans le courant du mois de juillet sous réserve de la décision de conformité de l'AMF.

