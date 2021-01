Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFL : nomination d'une nouvelle secrétaire générale Cercle Finance • 25/01/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) annonce le départ de son secrétaire général, François Sebillotte, et son remplacement par Emilie Germane, nommée secrétaire générale et rattachée au directeur général délégué, Dimitri Boulte. Emilie Germane a rejoint SFL en 2016 en tant que directrice juridique et a intégré son comité de direction en 2020. Elle a précédemment travaillé au sein de cabinets d'avocats avant de rejoindre, en 2009, la direction juridique de Club Méditerranée.

