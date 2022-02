Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFL: le résultat net 2021 résiste à la crise information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 12:01









(CercleFinance.com) - La Société Foncière Lyonnaise a fait état lundi de résultats en hausse au titre de l'exercice 2021 attestant de la forte résilience de ses actifs de bureaux malgré le contexte de crise sanitaire.



La foncière, désormais détenue majoritairement par l'espagnol Colonial, a dégagé l'an dernier un résultat net consolidé part du groupe de 292 millions d'euros, contre 286,9 millions d'euros au 31 décembre 2020.



Si ses revenus locatifs ressortent à 174,6 millions d'euros, contre 182,4 millions en 2020, soit un repli de 4,3%, ils progressent sensiblement (+3%) à périmètre constant, c'est-à-dire en excluant toutes les variations de périmètre impactant les deux exercices comparés.



Le résultat opérationnel (retraité du résultat des cessions et de la valorisation du patrimoine) s'établit à 134,2 millions d'euros en 2021, contre 152,6 millions d'euros en 2020.



L'évaluation au 31 décembre 2021 du patrimoine de la société à dire d'expert s'inscrivait en hausse de 5,7% à périmètre constant par rapport à l'évaluation du 31 décembre 2020.



Au 31 décembre 2021, l'actif net réévalué EPRA NTA progressait de 5,1% à 107,9 par action, signe - d'après SFL - de la qualité de son portefeuille d'actifs.



Son conseil d'administration a d'ailleurs décidé de proposer à la prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 7 avril, un dividende de 4,20 euros par action.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action SFL s'inscrivait en baisse de 0,2% lundi en fin de matinée.





