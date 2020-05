Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFL : emprunt obligataire de 500 millions d'euros Cercle Finance • 28/05/2020 à 07:05









(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) indique avoir émis mercredi avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d'euros à sept ans, échéance 5 juin 2027, assorti d'un coupon de 1,50%, auprès d'une 'large base d'investisseurs européens de grande qualité'. La société immobilière explique que cette nouvelle émission lui servira à refinancer ses besoins généraux, tout en allongeant la maturité moyenne de son endettement dans le cadre de la gestion dynamique de son bilan.

Valeurs associées FONCIERE LYONNAIS Euronext Paris 0.00%