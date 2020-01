Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFL : deux nominations à la direction Cercle Finance • 22/01/2020 à 08:07









(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) annonce ce mercredi la nomination d'Emilie Germane, directrice juridique au comité de direction. Rattachée au secrétaire général François Sebillote, elle a rejoint le groupe immobilier en 2016. Par ailleurs, Virginie Krafft est nommée directrice commerciale, rattachée à la directrice générale adjointe asset management et investissements. Cette nomination intervient quatre ans après son arrivée chez SFL, où elle a occupé le poste de directrice commerciale adjointe.

Valeurs associées FONCIERE LYONNAIS Euronext Paris +1.52%