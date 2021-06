Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFL : Colonial lance une offre publique, le titre s'envole Cercle Finance • 04/06/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Le groupe d'immobilier espagnol Colonial a annoncé hier soir le lancement d'une offre publique d'achat sur SFL, dont il est déjà le principal actionnaire avec plus de 81% du capital. Dans un premier volet, l'offre publique mixte simplifiée de Colonial consisterait en l'apport de 46,66 euros en numéraire et de cinq actions ordinaires Colonial pour chaque action SFL détenue. Le second volet de l'opération prévoit que le solde des actions SFL détenues par Predica - qui détient de son côté 5% du capital de SFL - soit échangé contre des actions Colonial selon une parité de 9,66 actions Colonial pour une action SFL. D'après la société foncière, l'opération va permettre de simplifier la structure capitalistique du groupe, tout en offrant aux actionnaires minoritaires une liquidité à des conditions faisant ressortir une prime de 45% par rapport au cours de Bourse du mercredi 2 juin. Le titre SFL prend actuellement 40% dans des volumes déjà dix fois supérieurs à ceux de la séance d'hier.

Valeurs associées FONCIERE LYONNAIS Euronext Paris +41.25%