SFL : clôture de l'offre de rachat obligataire

(AOF) - SFL a précisé que l'offre de rachat lancée par la société le 2 septembre 2020 sur deux souches obligataires à maturité Novembre 2021 et Novembre 2022 a été clôturée le 8 septembre 2020. La foncière précise que cette opération de rachat intervient dans le cadre de la gestion active de l'endettement de la société dans le but d'en optimiser le coût et d'améliorer son bilan.

Dans le détail, cette opération permet à SFL de racheter une partie de ces Obligations pour un montant nominal global de 160,7 millions d'euros, dont (i) 100,3 millions sur la souche 2021 à un prix de rachat de 101,797% du nominal des Obligations 2021 (sur la base d'un rendement de 0,00%) (249,7 millions restant en circulation) et (ii) 60,4 millions d'euros sur la souche 2022 à un prix de rachat de 104,15% du nominal des Obligations 2022 (289,6 millions restant en circulation).

