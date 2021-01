Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFL : cession d'un immeuble parisien à Aviva Investors Cercle Finance • 14/01/2021 à 07:58









(CercleFinance.com) - Société Foncière Lyonnaise (SFL) annonce qu'Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva, a acquis auprès de lui, pour le compte de l'un de ses mandants, l'immeuble 112 Wagram, situé dans le XVIIe arrondissement de Paris. Acquis en 2010 par SFL, cet actif a été revalorisé ces 10 dernières années. Il développe environ 5.500 m² à usage principal de bureaux qui se déploient sur un rez-de-chaussée, 4 niveaux en superstructure et un sous-sol abritant 28 emplacements de stationnement. Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de rotation des actifs matures de SFL visant à extérioriser la création de valeur réalisée par le travail d'asset management. La transaction s'est conclue pour un prix net vendeur de l'ordre de 120 millions d'euros.

