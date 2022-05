Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SFL: cession d'un immeuble à Issy-les-Moulineaux information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 15:07









(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) annonce avoir cédé l'immeuble 'Le Vaisseau', situé sur l'Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, à l'Institut Catholique de Lille, pour un montant hors droits de 27 millions d'euros.



Elle précise que l'acquéreur a pour projet de déménager, dans cet immeuble d'environ 6.300 m² et doté d'un toit amovible, l'antenne de sa Faculté de Droit, déjà implantée à Issy-Les-Moulineaux depuis 2013.





