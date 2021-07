SFL : avis favorable du Conseil d'administration sur l'offre publique mixte initiée par Colonial

(AOF) - Le Conseil d'administration de SFL s'est réuni le 8 juillet 2021 et a rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique mixte initiée par Colonial et visant les actions du spécialiste du segment prime de l'immobilier tertiaire parisien. Colonial offre aux actionnaires de SFL d'acquérir les actions SFL qu'ils détiennent en contrepartie pour une action SFL (coupon détaché) apportée à l'Offre d'une somme en numéraire de 46,66 euros et de 5 actions ordinaires nouvelles Colonial à émettre (coupon détaché).

Il est rappelé que l'offre s'inscrit dans un ensemble d'opérations relatives à l'évolution du partenariat existant entre SFL et Predica.

L'expert indépendant a ainsi conclu aux termes de ses travaux que les termes de l'offre proposés pour les actions SFL sont équitables d'un point de vue financier pour les actionnaires de la société.

Le Comité ad hoc a pris acte des conclusions de l'expert indépendant et des intentions exprimées par Colonial dans son projet de note d'information et a ainsi constaté que l'offre présente une opportunité pour les actionnaires minoritaires de bénéficier d'une liquidité immédiate à des conditions considérées comme équitables par l'expert indépendant.

Le Comité ad hoc a ainsi recommandé au Conseil d'administration de SFL de conclure que l'offre est dans l'intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés et de recommander aux actionnaires de la Société d'apporter leurs titres à l'offre.

Sur la base notamment de l'attestation d'équité et de la recommandation positive du Comité ad hoc, le Conseil d'administration, à l'unanimité des membres ayant pris part au vote, a émis un avis favorable sur l'offre et a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.