SFL : a lancé une émission obligataire de 500 ME

(CercleFinance.com) - SFL a lancé hier avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros avec une maturité de 6,5 ans, arrivant à échéance le 21 avril 2028 et assortie d'un coupon annuel de 0,50%. Cette nouvelle émission servira à refinancer les besoins généraux de SFL, tout en allongeant la maturité moyenne de son endettement dans le cadre de la gestion dynamique de son bilan. SFL est notée BBB+, perspective stable, par Standard & Poor's.

